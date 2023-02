Unfall beim Pizza holen verursacht hohen Schaden

Ein Mann lässt in Berg die Bordwand seines Transporters offen und verursacht damit einen Unfall.

Als er sein Abendessen kaufen wollte, hat ein Mann in Berg am Mittwoch die Ladebordwand seines Transporters offen gelassen und damit einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, stellte der 31-Jährige um 19.50 Uhr seinen Kleinlaster auf den Querparkplätzen an der Nürnberger Straße ab, um sich in der Nähe eine Pizza zu holen. Dabei stand die waagerecht heruntergeklappte Heckladebordwand etwas mehr als einen Meter in die Fahrbahn hinein.

Eine 64-Jährige übersah die unbeleuchtete Klappe in der Dunkelheit. Sie streifte mit der kompletten Beifahrerseite daran entlang. Dabei entstand am Pkw der Donauwörtherin ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro. An dem Transporter wurde lediglich ein Hebel der Bordwand abgerissen. Verletzt wurde niemand. (AZ)

