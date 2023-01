Unfallflucht auf Parkplatz vor Praxis in Berg

Ein unbekannter Fahrer stößt im Donauwörther Stadtteil Berg gegen einen BWM und fährt einfach weiter. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Polizei meldet eine Unfallflucht aus dem Donauwörther Stadtteil Berg. Opfer ist der Fahrer eines BMW. Der 56-Jährige hatte sein Auto am Montagmorgen zwischen 7.52 Uhr und 9.30 Uhr auf Parkplätzen für Patienten einer Praxis in der Nürnberger Straße abgestellt. Als er weiterfahren wollte, fiel ihm ein großer oberflächlicher Kratzschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite seines Pkw auf. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro.

Laut Polizei deutet das Spurenbild darauf hin, dass der Unfall wohl beim Ausparken aus der daneben befindlichen Parklücke verursacht wurde. Dementsprechend müsste das andere Fahrzeug einen Schaden an der Stoßstange links haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 in Verbindung setzen. (AZ)