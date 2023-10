Zwei Verletzte und 100.000 Euro Schaden nach Unfall mit Ferrari

In dem Donauwörther Stadtteil Berg kommt es auf der B25 zu einem Unfall mit einem Sportwagen. Der Schaden ist enorm.

Der Fahrer eines Sportwagens hat im Donauwörther Stadtteil Berg einen Unfall mit Totalschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der 68-Jährige am Sonntag um 13.20 Uhr am Berger Kreuz von der B25 auf die autobahnähnlich ausgebaute B2 in Richtung Augsburg auffahren. Dabei verlor der Mann alleinbeteiligt die Kontrolle über den 400 PS starken Ferrari.

Der Sportwagen prallte mit der Front und dem Heck in die Leitplanken. Als Grund für den Unfall vermutet die Polizei derzeit eine nicht angepasse Geschwindigkeit. Ein Rettungswagen brachte den 68-jährigen Fahrer in die Donau-Ries-Klinik. Dort stellte sich glücklicherweise heraus, dass der Mann nicht schwerwiegenden verletzt war. Ein 36-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, die jedoch vor Ort nicht weiter medizinisch versorgt werden mussten.

An dem Ferrari entstand Totalschaden und das Auto musste abgeschleppt werden. Bei der Kollision beschädigte der Wagen zudem drei Leitplankenfelder. Die B25 war für etwa eine Stunde komplett gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. 32 Kräfte der Feuerwehren Donauwörth und Berg waren vor Ort im Einsatz. Die Polizei erstattete Strafanzeige gegen den Ferrari-Fahrer wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. (AZ)