Familienfeier in Bergstetten eskaliert: Rettungsdienst wird gerufen

Eine Garagenparty mit Familie und Freunden in Bergstetten endet mit einer Rauferei im Garten. Die Polizei muss mit drei Streifen vor Ort schlichten.

Eine Familienfeier im Kaisheimer Ortsteil Bergstetten am Karfreitag ist aus dem Ruder gelaufen. Die Party, auf der wohl alle Gäste ordentlich Alkohol tranken, stieg in einer Garage eines Privatanwesen. Familienangehörige und Freude waren geladen und feierten an dem stillen Feiertag wohl ausgelassen.

Doch aus dem Spaß wurde bald ernst, wie die Polizei aus Donauwörth berichtet. Denn im Verlauf des Abends war ein 28-jähriger Buchdorfer eine halbvolle Bierflasche nach einem 50-jährigen Gast aus Bergstetten. Der Grund dafür wird nicht genannt. Die Flasche verfehlte ihr Ziel und zerschellte an der Garagenwand.

Im Nachgang kam es wohl zu einer Rangelei der Beteiligten im Garten des Hauses, bei der der Flaschenwerfer leicht verletzt wurde. Dieser wurde vor Ort vom gerufenen Rettungsdienst versorgt. Insgesamt waren drei Streifen der Polizeiinspektion Donauwörth vor Ort, um den Streit zu schlichten. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

