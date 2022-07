Lkw gerät auf B2 bei Bergstetten in Brand

Plus Auf der B2 kommt es am Dienstag zu Behinderungen, nachdem ein Lkw Feuer gefangen hat.

Auf der B2 bei Bergstetten ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Durch das beherzte Eingreifen eines anderen Verkehrsteilnehmers konnte größerer Schaden verhindert werden. Dennoch kam es auf der Bundesstraße für einige Zeit zu Verkehrsbehinderungen.