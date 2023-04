Polizei hat bei Verkehrskontrolle auf der B2 wenig zu beanstanden

Fast 1700 Fahrzeuge kommen an der Stelle vorbei, an der die Polizei auf der B2 bei Bergstetten kontrolliert. Die meisten Fahrer verhalten sich rechtskonform.

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat am Ostermontag von 11.50 Uhr bis 16.10 Uhr auf der Bundesstraße 2, Höhe Parkplatz Bergstetten, eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Ein Stück zuvor, auf Höhe Itzing, maßen sie die Geschwindigkeit. Erlaubt sind dort 60 km/h. Bei regem Reiseverkehr waren die Schwerpunkte der Kontrollen laut Polizei neben der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen die Überwachung des Sonn- und Feiertagsfahrverbotes für Lastwagen sowie die Kontrolle von Motorradfahrern. Die Geschwindigkeit von 1.676 Fahrzeugen wurde in Itzing gemessen. Nur 44 beanstandeten die Beamten. Den negativen Tageshöchstwert mit 92 km/h (32 zu schnell) erreichte ein Autofahrer mit DON-Kennzeichen.

Lastwagenfahrer halten sich bei Bergstetten an Ruhezeit

An der Kontrollstelle wurden laut Polizei zahlreiche Motorradfahrer und Motorradgruppen kontrolliert, die meist zu einem Motorradtreffen in Rain unterwegs waren oder auf dem Rückweg von der beliebten Altmühltalrunde. Ansonsten wurden mehrere Lastzüge, die ausnahmslos Genehmigungen für die Fahrt an einem Feiertag hatten, hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten kontrolliert. Die Verkehrspolizei hat bei der Kontrolle am Ostermontag nur wenige Beanstandungen im Verwarnungsbereich ausgesprochen. (AZ)