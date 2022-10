Bergstetten

vor 47 Min.

Versuchter Hauseinbruch in Bergstetten

In Bergstetten hat es an einem Haus einen Einbruchsversuch gegeben.

In Bergstetten haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Doch die Täter scheiterten an der Sicherheitstür.

