Wie ein Wemdinger Schauspieler das Bergwaldtheater Weißenburg unterstützt

Es ist eines der größten Theaterprojekte im Nachbarlandkreis Weißenburg-Gunzenhausen - und ein Wemdinger ist mittendrin im Geschehen: Am kommenden Samstag, 12. Juli, feiert „Archaeopteryx. Der Stein vergisst nicht“ im Weißenburger Bergwaldtheater Premiere. In Zahlen gesprochen wird die Inszenierung acht Aufführungen haben, 200 Beteiligte sowie 6000 Besucherinnen und Besucher.

Die regionale Großproduktion hat auch mit dem Ries so einiges zu tun. Das gilt nicht zuletzt für den Stoff. In dem eigens für das Bergwaldtheater geschriebenen Stück wird die Geschichte einer untergegangenen Welt erzählt. Es geht hinein in das 19. Jahrhundert im Altmühltal und seiner Umgebung. In eine Welt, in der sich zwischen kalkweißen Brüchen, die Steinbaronen der Gegend und eine zunehmend selbstbewusstere Arbeiterschaft gegenüberstehen. Es gibt Streiks und Gewerkschaften und Klassenbewusstsein. Während ein paar Dörfer weiter, die bäuerliche Welt Bestand hat, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat.

Es geht um Steine und auch die Naturbühne ist aus einem Steinbruch entstanden

Der Konflikt in und um die Brüche treibt das Stück von Theaterautor Roland Spranger voran. Als dritter Weißenburger Stadtschreiber hat er den Stoff in die Kulisse des Bergwaldtheaters hinein entwickelt. Die Idee war naheliegend, immerhin ist die Naturbühne selbst aus einem historischen Steinbruch heraus entstanden. Kein Ort könnte passender sein.

Die Handlung aber ist viel mehr als nur ein Stück Industriegeschichte. Sie greift weit aus und verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und genaugenommen sogar noch mehr. Staatstheater-Regisseur und Nestroy-Preisträger Georg Schmiedleitner inszeniert „Archaeopteryx - Der Stein vergisst nicht“ als einen fantastischen Ritt durch Zeit und Raum.

Der Archaeopteryx selbst ersteht auf und zusammen mit dem Chor der ausgestorbenen Vögel macht er sich Gedanken, ob man die Menschheit wirklich das nächste Massensterben verursachen lassen kann? Oder muss man eingreifen? Die Handlungsstränge des Stückes laufen erst nebeneinander und kommen dann Schritt für Schritt zu einem großen Finale zusammen, das Fragen aufwirft. Mit Blick auf die Vergangenheit, aber auch die Gegenwart.

Ein Stadtschreiber recherchiert und schreibt eigens für Weißenburg

Bereits zum dritten Mal wagt man sich in Weißenburg an ein groß angelegtes Theaterprojekt. Die Konstruktion dürfte bayernweit einmalig sein. Alle drei Jahre holt man einen Stadtschreiber in die Stadt, der Stoff für ein neues Stück sammelt, das er im Jahr darauf schreibt und das wiederum ein Jahr später im Bergwaldtheater gespielt wird. Nach dem „Lebkuchenmann“ 2019, dem „Glückskes“ 2022 folgt nun also der „Archaeopteryx. Der Stein vergisst nicht“.

Im Ensemble trifft sich ein hochprofessionelles Team um Regisseur Georg Schmiedleitner mit einem Heer an Bürgern aus Weißenburg und der ganzen Umgebung, die tragende Rollen übernehmen. „Eine Stadt führt sich auf“, hat Schmiedleitner als Motto ausgegeben. „Jeder, der mitspielen will, darf auch mitspielen“, so sein erklärtes Credo. Einer seiner besonderen Fähigkeiten ist, dass am Ende niemand merkt, dass hier zu 90 Prozent Amateure auf der Bühne stehen. Im Gegenteil, die Begeisterung, aber auch die Authentizität, mit der hier eine Stadt sich selbst auf die Bühne bringt, ist bayernweit schon viel gelobt worden.

Ergänzt wird das Ensemble zudem um eine Handvoll professionelle Schauspieler aus Theatern und stets einem Promi-Darsteller. In diesem Jahr ist es der Schauspieler und Comedian Ralph Morgenstern.

Ein Akteur aus die Donau-Ries-Kreis ist auch mit dabei

Die Weißenburger haben bei ihrem ehrgeizigen Projekt aber auch Hilfe aus dem Landkreis Donau-Ries bekommen. Lange war man nämlich auf der Suche nach einer geeigneten Person für eine der tragenden Nebenfiguren des Stücks und wollte einfach niemanden mit dem passenden Profil finden. Bis man Nachricht von den Theaterfreunden Wemding bekam und sie vor Ort besuchte. Am Ende hatte man mit Johannes Gottwald genau den richtigen Darsteller Person an Bord. Als Baldur Schott von Schottenstein ist der Wemdinger nun Teil einer skurrilen königlichen Delegation um den bayerischen Märchenkönig Ludwig ist – der hat nämlich auch noch Platz im Stück.

Wer jetzt Lust bekommen hat, auf einen wirklich abenteuerlichen Ritt durch Stein, Fossilien und das Heute, der kann eine der insgesamt acht Vorstellungen besuchen. Premiere ist am Samstag, 12. Juli, die letzte Aufführung findet am Sonntag, 27. Juli, statt. Weitere Informationen auf der Seite www.dersteinvergisstnicht.de. (Jan Stephan)