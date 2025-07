Autofahrer mit DON-Kennzeichen nötigt anderen zur Vollbremsung

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Berlin zeigte bei der PI Donauwörth eine Nötigung im Straßenverkehr auf der Autobahn ähnlich ausgebauten Bundesstraße 2 in Richtung Norden an. Wie er den Beamten schilderte, war der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Opel mit DON-Zulassung am Sonntag um 18.43 Uhr dort unterwegs. Er fuhr vom Beschleunigungsstreifen Donauwörth-Süd direkt auf die linke der beiden Fahrspuren.

Der 26-jährige Berliner, der sich mit seinem Fahrzeug auf der Überholspur befand, musste daraufhin eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. Zudem soll der bislang unbekannte Opelfahrer den Mittelfinger nach hinten gezeigt haben. Beamte der PI Donauwörth werten aktuell eine Dashcam-Aufzeichnung aus. Etwaige weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Inspektion zu wenden. (AZ)