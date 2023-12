Mann verletzt sich bei Holzarbeiten nahe Kaisheim schwer

Bei Holzarbeiten in einem Waldstück bei Bertenbreit verletzt sich ein Arbeiter schwer. Ein Hubschrauber bringt den Mann zur medizinischen Versorgung nach Augsburg.

Ein Mann hat sich bei Holzarbeiten in einem Wald bei Bertenbreit schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 64-Jährige am Dienstag gegen 15 Uhr mit einem Kollegen in einem Waldstück nahe des Kaisheimer Ortsteils. Der Mann wollte einen Baumstamm mit einer Seilwinde anhängen, jedoch war das Seil der Winde zu kurz. Daraufhin wollte er das Seil noch weiter 'herausfahren', also verlängern. Dabei kam der 64-Jährige auf den falschen Knopf der Fernsteuerung.

Dadurch wurde das Metallseil abrupt eingezogen. Der Mann hatte allerdings seine rechte Hand am Harken der Seilwinde, weshalb die Hand mit in die Metallwinde eingezogen wurde. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort kam der Mann mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg zu weiteren medizinischen Behandlung. (AZ)

