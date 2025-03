Sattelzugfahrer ohne Genehmigung am Sonntag unterwegs

Am frühen Sonntagabend hielten Beamte der PI Donauwörth auf der Bundesstraße 25, zwischen Großsorheim und Harburg, einen Sattelzug zur allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass für die Leerfahrt des 40-Tonners von Oberbayern nach Holland keine Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot und auch keine Sondergenehmigung bestand. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt bis 22 Uhr und zeigten den 39-jährigen Berufskraftfahrer an. Weil sich dessen fester Wohnsitz in Griechenland und damit außerhalb des Bundesgebietes befindet, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung von knapp 600 Euro einbehalten. (AZ)

Bundesstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Genehmigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis