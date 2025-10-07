Berufswegekompass in Harburg: Was muss ich wissen?

Welcher Job passt zu mir? Diese Frage dürfte so manchen Jugendlichen ab einem gewissen Alter beschäftigen. Egal welche Qualifikation – die Auswahlmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Das macht es für die Teenies aber nicht unbedingt einfacher. Der 23. Berufswegekompass (BWK) in Harburg soll den jungen Menschen Orientierung geben.

Am Samstag, 25. Oktober, wollen von 9 bis 14 Uhr zahlreiche Firmen und Einrichtungen Antworten auf die Fragen von Schülern geben, organisiert wird die Veranstaltung von den Wirtschaftsjunioren Donau-Ries. Hier gibt es die wichtigsten Infos.

Was bringt der Besuch des Berufswegekompass‘?

Laut einer aktuellen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind fast 50 Prozent der 15-jährigen Schüler in Deutschland unsicher, welchen Beruf sie später ergreifen möchten – Tendenz steigend. „Die Schüler kommen aus dem schulischen System und haben einfach keinen Überblick über die großen Möglichkeiten“, erklärt Achim Schubert von der Veranstaltungsleitung des BWK. Dies könne auch nicht die Aufgabe der Schulen sein. Diese Unsicherheit könne aber zu Fehlentscheidungen, Ausbildungsabbrüchen oder langen Übergangsphasen führen. Beim Berufswegekompass bekommen die Schüler Informationen und Orientierung. Für den Besuch erhält man ein Teilnehmerzertifikat am Berufswegekompass-Infostand auf der Messe. Dieses ist in diesem Jahr erstmals digital erhältlich. Dabei geben die Schüler an einem Touchscreen ihren Namen sowie ihre Mailadresse ein und bekommen die Bescheinigung als PDF-Datei zugeschickt.

Was muss ich im Vorfeld tun?

Zunächst ist es wichtig, sich ein kostenfreies Ticket zu besorgen. Auch Begleitpersonen brauchen eines. Dabei gibt es Tickets für zwei Zeiträume: Die erste Besuchergruppe ist von 9 Uhr bis 11.15 Uhr in den Hallen unterwegs, die zweite von 11.45 Uhr bis 14 Uhr. Ein Ticket ist über die Webseite ww.berufswegekompass.de zu erhalten. Die Besucher können es digital oder ausgedruckt mitbringen. Ratsam sei es auch, sich im Vorfeld über seine eigenen Interessen bewusst zu werden, sagt Achim Schubert. „Das schadet nie.“

Wie klappt die Anreise am besten?

Die Veranstaltung findet im Umfeld der Harburger Grund- und Mittelschule statt. Es gibt drei Hallen: die Wörnitzhalle sowie zwei Veranstaltungszelte. Die Veranstalter empfehlen den Besuchern, die ausgeschilderten Parkflächen zu nutzen. Von dort verkehren Shuttle-Busse, mit denen die Gäste auch beim Rückweg fahren können. Der Zugang zur Messe ist ausschließlich über den Zugang Grasstraße möglich.

Was ist vor Ort geboten?

In diesem Jahr werden wieder über 165 Aussteller in Harburg vertreten sein. Diese stellen etwa 400 Berufsbilder vor. Dabei gibt es je nach Qualifikation verschiedene Möglichkeiten. Bei den Ausbildungen gibt es zum Beispiel Angebote in den Bereichen Mechatroniker, Notfallsanitäter oder als Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice. Für Studieninteressierte ist die Palette nicht weniger breit: Dort sind die Agrarwissenschaften genauso vertreten wie Informatik oder Ergotherapie. Auch beim Dualen Studium gibt es verschiedene Anbegote: Zum Beispiel in den Bereichen Handel, Holztechnik oder Maschinenbau. Dabei sind die Berufsfelder in den Hallen mit Absicht gemischt angeordnet, wie Achim Schubert erläutert: „Wir haben festgestellt, der ein oder andere Beruf, der möglicherweise auch gut gepasst hätte, sonst nicht beachtet wird.“

Welche Möglichkeiten hat man beim Berufswegekompass?

Grundsätzlich bekommen Interessierte Antworten auf ihre Fragen sowie Informationen über die verschiedenen Berufsfelder. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Eigeninitiative punktet“. Die Jugendlichen sind also dazu aufgerufen, sich vorzubereiten und aktiv auf Aussteller zuzugehen. Womöglich geht man dann nicht „nur“ mit mehr Informationen wieder nach Hause. So besteht bei vielen Ausstellern die Möglichkeit, direkt vor Ort ein Praktikum zu vereinbaren. Diese sind laut den Veranstaltern oft entscheidend für eine fudierte Berufsauswahl und könnten Türen öffnen.

Sollten auch die Eltern mitkommen?

Das ist auf alle Fälle sinnvoll, findet Schubert. Diese seien mitunter vor rund 30 Jahren auf Jobsuche gewesen. In dieser Zeit hätten sich aber die Berufsbilder geändert. „Ich kann mich dann auch mal mit Leuten unterhalten, die das ausbilden. So haben die Eltern ein besseres Gefühl, wie sie ihre Kinder bei der Berufssuche begleiten können.“

Wo gibt es weitere Informationen?

Alle Schüler der Abschlussklassen erhalten in diesen Tagen eine Broschüre mit den wichtigen Informationen zur Messe und den Ausstellern – direkt verteilt in den Schulen. In dieser sind auch Kontaktdaten der möglichen Arbeitgeber enthalten. Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.berufswegekompass.de.