Mitarbeiter kauft auf Kosten der Firma ein: Jetzt steht er vor Gericht

Er war seit 25 Jahren in dieser Firma in einer Gemeinde im südlichen Landkreis Donau-Ries tätig. Er bildete sich weiter und er kam in dem größeren Unternehmen in eine gewisse Führungsposition. Deshalb konnte er auch selbstständig Waren für den Betrieb einkaufen. Im Jahr 2022 nutzte der Mann jedoch diese Vertrauensstellung aus. Er bestellte reihenweise Waren für den Privatgebrauch - und die Rechnungen bezahlte der Arbeitgeber. Das kriminelle Verhalten flog im folgenden Jahr auf. Die Konsequenz: der Verlust des Jobs, eine Strafanzeige und jetzt ein Prozess vor dem Amtsgericht Nördlingen.

