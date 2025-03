In Doubles Starclub in Donauwörth ist bald Schluss

Katharina und Michael Wanke machen um ihre Gefühlslage kein Geheimnis: „Uns blutet das Herz, dies hier aufzugeben.“ Doch der Entschluss sei unumstößlich: Nach über zehn Jahren hören die Betreiber von Doubles Starclub in Donauwörth auf. Schon am 31. März ist Schluss in dem Live-Musik-Club. Gegenüber unserer Redaktion erläutert das Ehepaar, was die Gründe sind und welche Hoffnung es hat,

