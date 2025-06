Mann eskaliert auf Betriebsfeier in Holzheim

Zu einer zunächst nur verbalen Auseinandersetzung zwischen einigen Mitarbeitern bei einer internen Betriebsfeier ist es am Freitag gegen 19.50 Uhr in Holzheim geommen. Als dann die Polizei hinzugezogen wurde, konnten bei einem Mitarbeiter diverse Schürfwunden an Händen und Armen festgestellt werden.

Wie es genau zu diesen Verletzungen kam, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Dieser Mitarbeiter soll nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor in eine Schubserei verwickelt gewesen sein. Er musste aufgrund seines weiterhin aufbrausenden und alkoholisierten Zustandes (1,96 Promille) durch die Beamten in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Polizeibeamter aus Augsburg wird verletzt

Bei der Fahrt in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord nach Augsburg fing er an im Dienstfahrzeug zu randalieren und leistete im Arrest Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Dabei erlitt ein Beamter der Augsburger Polizei eine deutliche Schürfwunde am linken Unterarm, als er unterstützend eingriff. Gegen den Beschuldigten wird nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.