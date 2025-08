Falscher Bankmitarbeiter legt Frau per Telefon herein

Eine Frau aus einer südlichen Gemeinde im Landkreis Donau-Ries ist wohl einem Trickbetrüger aufgesessen. Wie die Polizei mitteilt, rief am Donnerstag gegen 15 Uhr ein angeblicher Mitarbeiter der “Sparkasse Nordschwaben“ das Opfer an. Tatsächlich handelte es sich höchstwahrscheinlich um einen Kriminellen, der die Frau am Telefon dazu brachte, zwei Überweisungen per Online-Banking auszuführen – angeblich um Fehlbuchungen auf ihr Konto auszugleichen.

Da mittels des sogenanntem „Spoofing“ tatsächlich die Telefonnummer einer existierenden Bankfiliale auf dem Telefon der Frau auftauchte, schöpfte diese zunächst keinen Verdacht. Als sie nach dem Anruf jedoch ihr echtes Kreditinstitut kontaktierte, fiel der Betrug auf. Lediglich eine der beiden Überweisungen konnte noch revidiert werden. Daher entstand ein Schaden von knapp 2500 Euro.

Aus gegebenem Anlass rät die Polizeiinspektion Donauwörth erneut: „Angezeigte Telefonnummern können manipuliert sein. Beenden Sie deshalb das Gespräch und rufen Sie lieber selbst bei Ihrer Bank zurück. Verwenden Sie dafür aber nicht die Rückruftaste. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Prüfen Sie Angaben durch direkte Kontaktaufnahme mit Ihrer Bank. Kontaktieren Sie im Zweifel vor der Übermittlung von Bankdaten eine dritte Person oder die örtliche Polizei.“ (AZ)