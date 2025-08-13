Icon Menü
Betrüger hacken Handy von Frau aus dem Raum Donauwörth

Donauwörth

Betrüger erlangen Zugriff auf Mobiltelefon: Tickets bestellt

Frau aus dem Raum Donauwörth wird Opfer von Unbekannten. Die bezahlen Konzertkarten und Einkäufe mit dem Geld des Opfers.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte haben das Handy einer Frau gehackt und diese finanziell geschädigt.
    Unbekannte haben das Handy einer Frau gehackt und diese finanziell geschädigt. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben illegal Zugriff auf das Mobiltelefon einer Frau erlangt und diese um einiges Geld gebracht. Die 30-Jährige zeigte bei der Polizei in Donauwörth mehrere Taten an, welche die Betrüger auf diese Weise verübten. Es stellte sich heraus, dass die Unbekannten auf dem Smartphone diverse Apps gehackt hatten.

    In der Folge bestellten sie sieben Konzerttickets in einer Summe von knapp 900 Euro auf den Namen und die Rechnung der Frau. Zudem wurde ein größerer Einkauf in einem Discounter mit einer Summe von knapp 250 Euro ebenfalls auf die Zahlungsdaten des Opfers abgerechnet. Die Polizei ermittelt. (AZ)

