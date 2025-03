Unbekannter verzockt in Spielhalle das Guthaben eines Kunden

Ein Unbekannter hat auf ungewöhnliche Weise einen Kunden einer Spielhalle im Stadtgebiet von Donauwörth geschädigt. In der Nacht auf Dienstag war ein 21-Jähriger an einem Glückspielautomaten zugange und zahlte laut Polizei eine nicht unerhebliche Summe an Guthaben ein. Während einer Zigarettenpause setzte sich ein anderer Gast an das Gerät und verzockte das gesamte Guthaben des jungen Mannes.

Danach entfernte sich der Täter. Die Gesetzeshüter ermitteln nun wegen des Verdachts des Computerbetrugs und sicherten unter anderem Videoaufzeichnungen. (AZ)