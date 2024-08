Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Mittwoch in Kaisheim einen Autofahrer ohne gültigen Führerschein aufgegriffen. Bei der Kontrolle in der Hauptstraße legte der 36-Jährige einen polnischen Führerschein vor, so die Polizei. Jedoch erwies sich dieser als Fälschung.

Daraufhin leiteten die Beamten eine Anzeige wegen Urkundenfälschung ein und stellten das Dokument sicher. (AZ)