Betrug beim Online-Verkauf: 52-Jährige verliert über 400 Euro an Betrüger

Donauwörth

Online-Verkäuferin geht Betrüger auf den Leim

Die 52-Jährige wird auf Kleinanzeigen abgezockt. Die Polizei Donauwörth warnt davor, sensible Daten preis zu geben.
    |
    |
    |
    Bei Internetkäufen sollten nie sensible Daten wie Kontonummer und anderes mehr angegeben werden. Oft steckt Betrug dahinter.
    Bei Internetkäufen sollten nie sensible Daten wie Kontonummer und anderes mehr angegeben werden. Oft steckt Betrug dahinter. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn, Symbolbild

    Eine Frau aus dem Raum Donauwörth erstattete am Dienstag Strafanzeige wegen Computerbetruges bei der örtlichen Polizeiinspektion. Wie die beamten mitteilen, hatte die 52-Jährige auf einem deutschlandweit führenden Kleinanzeigenportal einen Handstaubsauger für 20 Euro inseriert. Ein angeblicher Kaufinteressent kontaktierte sie per Mail und bat um Angabe ihrer gesamten Bankdaten, damit er ihr den Kaufpreis überweisen könne. Die Frau kam dieser Bitte nach, doch statt die 20 Euro zu erhalten, musste sie feststellen, dass der Betrüger über 400 Euro vom ihrem Bankkonto abbuchte. Weitere Abbuchungsversuche konnten vom Kreditinstitut der Geschädigten abgewiesen werden. Die Beamten nahmen ein Ermittlungsverfahren auf. (AZ)

