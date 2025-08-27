Mann verrät seine Kontodaten: 1000 Euro sind weg

Ein Mann hat am Dienstag Strafanzeige wegen Betruges bei der Polizei Donauwörth erstattet. Der Buchdorfer hatte zuvor auf einem deutschlandweit führenden Kleinanzeigenportal im Internet eine Lampenmaske für ein Motorrad zum Kauf angeboten. Ein angeblicher Interessent täuschte laut Polizeibericht vor, dass eine Paypal-Zahlung des Kaufpreises nicht funktioniere und suggerierte in einer Mail, dass die Eingabe von Kontodaten des Buchdorfers für eine Kaufpreisauszahlung durch das Portal notwendig sei. Doch statt Geld zu bekommen, hat der Verkäufer jetzt weniger: 1000 Euro wurden unberechtigterweise von seinem Konto abgebucht. Die Donauwörther Polizei ermittelt. (AZ)

