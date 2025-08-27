Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Betrug beim Verkauf: Mann verliert 1000 Euro durch gefälschte Paypal-Zahlung

Buchdorf

Mann verrät seine Kontodaten: 1000 Euro sind weg

Der Buchdorfer will eine Lampenmaske für ein Motorrad verkaufen. Ein vermeintlicher Verkäufer gaukelt ihm vor, seine Kontodaten zu benötigen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Buchdorfer hat mit seiner Online-Kleinanzeige kein Geld verdient, sondern 1000 Euro verloren.
    Ein Buchdorfer hat mit seiner Online-Kleinanzeige kein Geld verdient, sondern 1000 Euro verloren. Foto: Uli Deck, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann hat am Dienstag Strafanzeige wegen Betruges bei der Polizei Donauwörth erstattet. Der Buchdorfer hatte zuvor auf einem deutschlandweit führenden Kleinanzeigenportal im Internet eine Lampenmaske für ein Motorrad zum Kauf angeboten. Ein angeblicher Interessent täuschte laut Polizeibericht vor, dass eine Paypal-Zahlung des Kaufpreises nicht funktioniere und suggerierte in einer Mail, dass die Eingabe von Kontodaten des Buchdorfers für eine Kaufpreisauszahlung durch das Portal notwendig sei. Doch statt Geld zu bekommen, hat der Verkäufer jetzt weniger: 1000 Euro wurden unberechtigterweise von seinem Konto abgebucht. Die Donauwörther Polizei ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden