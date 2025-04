Betrüger legen Frau mit „Testüberweisung“ herein

Eigentlich wollte sie durch den Verkauf von Waren über das Internet ein paar Euro einnehmen, doch am Ende war eine Frau aus dem Raum Wemding selbst viel Geld los. Betrüger tricksten der Polizei zufolge das Opfer aus.

Am 4. April interessierte sich ein Unbekannter für Waren der Anbieterin auf einer Online-Secondhandbörse. Für Erhalt der Kaufsumme der angebotenen Damenschuhe in einem Wert von rund 25 Euro sollten durch eine „Testüberweisung“, die durch den vermeintlichen Support der Plattform verlangt wurde, rund 1000 Euro per PayPal-„Freundezahlung“ geleistet werden. Das Opfer, Anfang 30, kam der Aufforderung nach. Als der Unbekannte weitere Geldforderungen stellte, informierte die Geschädigte die Polizei. Die Inspektion in Donauwörth ermittelt. (AZ)