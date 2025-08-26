Icon Menü
Kaisheim

Betrug im Internet: Mann aus Kaisheim bestellt Traktor – aber bekommt keinen

Er gerät im Netz offenkundig an einen Fake-Shop. Dort bestellt er das Gefährt auf Vorkasse. Die „echte“ Firma klärt ihn auf.
    Betrüger haben einen Mann aus Kaisheim um mehrere hundert Euro gebracht.
    Betrüger haben einen Mann aus Kaisheim um mehrere hundert Euro gebracht. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann aus Kaisheim ist einem Internetbetrug aufgesessen. Er wollte laut Polizei einen Rasenmähertraktor kaufen und geriet hierbei an einen Fake-Shop, welcher ein real existierendes Fachunternehmen täuschend echt nachbildete. Der Mann überwies für den Traktor knapp 1700 Euro per Vorkasse an die bislang unbekannten Täter.

    Bei einem aufgrund ausbleibender Kommunikation sowie Lieferung erfolgten Telefonat mit der echten Firma erfuhr der Geschädigte von der Existenz des Fake-Shops, bei dem er irrtümlicherweise bestellt hatte. Am Montag erstattete er Strafanzeige. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Warenbetrug, Fälschung beweiserheblicher Daten sowie Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet wurde aufgenommen. (AZ)

