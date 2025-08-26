Betrug im Internet: Mann aus Kaisheim bestellt Traktor – aber bekommt keinen

Ein Mann aus Kaisheim ist einem Internetbetrug aufgesessen. Er wollte laut Polizei einen Rasenmähertraktor kaufen und geriet hierbei an einen Fake-Shop, welcher ein real existierendes Fachunternehmen täuschend echt nachbildete. Der Mann überwies für den Traktor knapp 1700 Euro per Vorkasse an die bislang unbekannten Täter.

Bei einem aufgrund ausbleibender Kommunikation sowie Lieferung erfolgten Telefonat mit der echten Firma erfuhr der Geschädigte von der Existenz des Fake-Shops, bei dem er irrtümlicherweise bestellt hatte. Am Montag erstattete er Strafanzeige. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Warenbetrug, Fälschung beweiserheblicher Daten sowie Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet wurde aufgenommen. (AZ)