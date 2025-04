Betrug mit Fußballtickets: Frau zahlt 200 Euro, dann ist der Account weg

Ein Fall von Betrug hat sich am Dienstag ereignet. Eine Frau aus Monheim wollte auf einem deutschlandweit führenden Kleinanzeigenportal im Internet Fußballtickets von einem privaten Verkäufer erwerben, wie die Polizei schildert. Die Frau bezahlte vorab 200 Euro per Sofortüberweisung an den Unbekannten. Danach löschte dieser seinen Account bei dem Portal und brach den Kontakt ab. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein Strafverfahren wegen Betrugsverdacht auf. (AZ)

