Geschenkter Thermomix war lediglich Betrug

Eine Frau aus dem Raum Wemding entdeckte online in einer Social-Media-Gruppe eine Nachricht, in welcher ein Mann angab, ein Küchengerät des Typs „Thermomix“ zu verschenken. Es sollten lediglich die Versandkosten übernommen werden. Die Frau überwies dem Mann in der Folge rund 80 Euro. Eine Lieferung des Gerätes unterblieb jedoch. Im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen stellte sich heraus, dass der tatverdächtige 23-jährige Mann aus Nordrhein-Westfalen bereits mehrfach im gesamten Bundesgebiet wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war. Ein weiteres Strafverfahren wurde nun bei der PI Donauwörth aufgenommen. (AZ)

86650 Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thermomix Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betrug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis