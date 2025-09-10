Icon Menü
„Betrug mit gratis Thermomix: Frau verliert 80 Euro an Serientäters Masche“

Wemding

Geschenkter Thermomix war lediglich Betrug

Die Polizei Donauwörth ermittelt nun gegen eine 23-Jährigen, der mit dieser Masche im gesamten Bundesgebiet auftritt.
    Die Polizei Donauwörth hat es mit einem Betrüger zu tun, der vorgab, einen Thermomix verschenken zu wollen. Der Täter konnte ermittelt werden.
    Die Polizei Donauwörth hat es mit einem Betrüger zu tun, der vorgab, einen Thermomix verschenken zu wollen. Der Täter konnte ermittelt werden. Foto: Boris Roessler/dpa, Symbolbild

    Eine Frau aus dem Raum Wemding entdeckte online in einer Social-Media-Gruppe eine Nachricht, in welcher ein Mann angab, ein Küchengerät des Typs „Thermomix“ zu verschenken. Es sollten lediglich die Versandkosten übernommen werden. Die Frau überwies dem Mann in der Folge rund 80 Euro. Eine Lieferung des Gerätes unterblieb jedoch. Im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen stellte sich heraus, dass der tatverdächtige 23-jährige Mann aus Nordrhein-Westfalen bereits mehrfach im gesamten Bundesgebiet wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war. Ein weiteres Strafverfahren wurde nun bei der PI Donauwörth aufgenommen. (AZ)

