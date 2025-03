Nächtlicher Unfall: Betrunkene Autofahrerin kracht in entgegenkommenden Wagen

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Montag in Harburg einen Unfall verursacht. Die 30-Jährige war gegen Mitternacht auf der Wemdinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie nach links auf den Gegenfahrstreifen kam und seitlich in den Wagen eines entgegenkommenden 59-Jährigen prallte.

Beide Beteiligte blieben unverletzt, es entstand aber ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Da die aufnehmenden Beamten vor Ort Anzeichen für eine Alkoholisierung der 30-Jährigen wahrnahmen, erfolgte ein Test. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,15 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Eine ärztliche Blutentnahme war zudem die Folge. (AZ)