Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin in Donauwörth

Eine Frau war am Neujahrstag mit dem Auto in der Donauwörther Parkstadt unterwegs, obwohl sie einigen Alkohol konsumiert hatte. Wie die Polizei mitteilt, meldeten aufmerksame Zeugen gegen 13.40 Uhr, dass sie die augenscheinlich alkoholisierte 46-Jährige in der Perchtoldsdorfer Straße gesehen hätten.

Kurz darauf traf eine Polizeistreife ein und führte mit der Frau einen Alkoholtest durch. Der ergabeinen Wert von über einem Promille. Die Autofahrerin wurde zur Dienststelle gebracht – sie erwartet nun eine Anzeige, ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)