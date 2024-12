Frau sticht Mann mit Messer in den Rücken

Eine offenbar völlig betrunkene Frau hat im Raum Donauwörth am Sonntag einen Mann mit einem Messerstich verletzt. Dies geschah anscheinend während eines Streits, teilt die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 7 Uhr im Verlauf einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus zu der Attacke. Die 47-Jährige verletzte den Kontrahenten, 37, im Bereich des Rückens. Der Rettungsdienst brachte das Opfer in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Tatverdächtige nach einer richterlichen Anordnung in Gewahrsam.

Die Messerstecherin hatte knapp 2,6 Promille Alkohol im Blut

Es stellte sich heraus, dass die Frau einen Alkoholwert von knapp 2,6 Promille im Blut hatte. Zunächst liefen dem Vernehmen nach Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Ergebnis, dass der Vorwurf einer gefährlichen Körperverletzung in Betracht kommt.

Eine Gefahr für Dritte bestand nach Angaben der Polizei zu keiner Zeit. Die Frau wurde inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt, so die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. (AZ)