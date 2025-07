Betrunkene Männer in Wallerdorf geraten aneinander: Fußtritt

Zwei betrunkene Männer gerieten am Samstag im Rainer Stadtteil Wallerdorf aneinander. Wie die Polizei Rain mitteilt, kam es am Nachmittag zunächst zu einem verbalen Streit der beiden. Der eskalierte dann und artete in Tätlichkeiten aus. Schließlich trat der 30-Jährige seinem 56-jährigen Kontrahenten mit dem Fuß gegen den Oberschenkel. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung war die Folge. (AZ)

