Betrunkene Fahrerin in Donauwörth gibt Vollgas, um an Laterne vorbeizukommen

Mit Vollgas versuchte eine betrunkene Autofahrerin am Montagabend in der Augsburger Botengasse in Donauwörth, den Kampf gegen eine Straßenlaterne aufzunehmen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Vorfall gegen 21.30 Uhr. Die 43-Jährige bog aus der Reichsstraße nach rechts in die Augsburger Botengasse ab, lenkte jedoch falsch ein und prallte frontal gegen den Laternenmasten auf dem Gehweg. Glücklicherweise befanden sich in diesem Moment keine Fußgänger dort. Bei ihren - anfangs vergeblichen - Versuchen, an der Laterne vorbeizukommen, gab die Frau Vollgas und fuhr mit durchdrehenden Reifen so lange weiter gegen die Laterne, bis die Frontstoßstange ihres Wagens abgerissen wurde und sie wieder freie Fahrt hatte. Diverse Fahrzeugteile blieben an der Unfallstelle zurück, als sie sich davon machte. Mehrere Passanten, die den Vorgang beobachteten, verfolgten den Kleinwagen zu Fuß. In der Kronengasse gelang es den Fußgängern, das Auto anzuhalten. Eine verständigte Polizeistreife führte einen Alkoholtest bei der 43-Jährigen durch. Das Ergebnis waren 2 Promille. Der nicht mehr fahrbereite Wagen der Frau wurde abgeschleppt. An Pkw und Laterne entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 6000 Euro. Die Beamten zeigten die 43-Jährige - die unverletzt blieb - wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort an. Der Führerschein der Frau wurde noch vor Ort sichergestellt und eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle angeordnet. (AZ)

Vollgas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeugteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis