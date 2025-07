Betrunkener will sich Polizeikontrolle entziehen: Das hat Folgen

Ein Autofahrer aus Augsburg wollte in der Nacht zum Freitag von Donauwörth nach Hause fahren, hatte dabei allerdings weder seine starke Alkoholisierung und seinen Cannabis-Konsum bedacht, noch die Präsenz der Polizei. Eine folgenschwere Kombination, wie sich letztendlich herausstellte. Es war gegen 0.45 Uhr, als der 54-Jährige in der Augsburger Straße zwischen Donauwörth und Nordheim unterwegs war. Exakt ein Promille Alkohol hatte er - wie sich später herausstellte - intus. In dieser Verfassung fiel er einer Streife der PI Rain auf, die ihn mit „Stopp“-Signalen und Lichthupe zum Anhalten bewegen wollte, doch der Mann suchte sein Heil in der Flucht. Weit kam er freilich nicht.

Der Mann kam ins Schlingern, Stolpern, Stürzen

Nach Angaben der Polizei schlug er auf Höhe der Hausnummer 1 einen Haken mit seinem Ford Focus. Die Polizei ließ sich dadurch jedoch nicht abschütteln und blieb ihm auf den Fersen. Schließlich beschloss der 54-Jährige, seinen Wagen stehen zu lassen und zu Fuß weiter zu fliehen. Dabei kam er infolge seines Rauschzustands ins Schlingern, Stolpern und Stürzen. Er fiel zu Boden. Die Streifenbesatzung folgte ihm ebenfalls zu Fuß und konnte ihn schließlich noch im Zusamweg stellen. Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu.

Das Auto des Betrunkenen rollte zurück

Da der Augsburger an seinem Auto in der Eile weder den Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen hatte, ging der nächtliche Vorfalle allerdings noch weiter. Während die Beamten sich noch um den Gestürzten kümmerten, rollte dessen Ford auf den Polizei-BMW und beschädigte ihn mit der hinteren Stoßstange erheblich. Es entstand rund 3000 Euro Sachschaden am BMW, am Ford Focus etwa 500 Euro.

Der Augsburger wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es folgen Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums. (AZ)