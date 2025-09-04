Betrunkener Autofahrer hat knapp 2,6 Promille

Ein betrunkener Autofahrer, der am Mittwochnachmittag in Schlangenlinien auf der Kreisstraße zwischen Genderkingen unterwegs war fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer durch diese unsichere Fahrweise auf. Der Zeuge teilte seine Beobachtungen gegen 15.50 Uhr der Polizei Donauwörth mit, die den Alkoholisierten wenig später an seiner Wohnanschrift in Donauwörth antraf. Ein Test vor Ort ergab bei dem 64-Jährigen einen Wert von knapp 2,6 Promille. Da der Mann angab, erst nach Fahrtende Alkohol getrunken zu haben, wurden zwei ärztliche Blutentnahmen zur gerichtsverwertbaren Rückrechnung des Blutalkoholwertes zur Fahrtzeit angeordnet. Die Beamten leiteten hierzu ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)

