Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Betrunkener Fahrer mit 2,6 Promille: Polizeikontrolle nach Schlangenlinienfahrt

Donauwörth

Betrunkener Autofahrer hat knapp 2,6 Promille

Der Mann gibt bei der Polizei an, erst nach seiner Fahrt getrunken zu haben. Doch er war zwischen Genderkingen und Donauwörth beobachtet worden.
Von Barbara Würmseher
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Donauwörth machte bei einem Autofahrer einen Alkoholtest mit gravierendem Ergebnis: Der 64-Jährige hatte knapp 2,6 Promille.
    Die Polizei Donauwörth machte bei einem Autofahrer einen Alkoholtest mit gravierendem Ergebnis: Der 64-Jährige hatte knapp 2,6 Promille. Foto: Bernhard Weizenegger, Symbolbild

    Ein betrunkener Autofahrer, der am Mittwochnachmittag in Schlangenlinien auf der Kreisstraße zwischen Genderkingen unterwegs war fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer durch diese unsichere Fahrweise auf. Der Zeuge teilte seine Beobachtungen gegen 15.50 Uhr der Polizei Donauwörth mit, die den Alkoholisierten wenig später an seiner Wohnanschrift in Donauwörth antraf. Ein Test vor Ort ergab bei dem 64-Jährigen einen Wert von knapp 2,6 Promille. Da der Mann angab, erst nach Fahrtende Alkohol getrunken zu haben, wurden zwei ärztliche Blutentnahmen zur gerichtsverwertbaren Rückrechnung des Blutalkoholwertes zur Fahrtzeit angeordnet. Die Beamten leiteten hierzu ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden