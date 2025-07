Mann reißt Scheibenwischer an Polizeiauto ab

Ein 35-Jähriger hat ein Polizeiauto in Rain beschädigt. Wie die Beamten mitteilen, war das Auto am Montag vor der Dienststelle geparkt. Der Rainer riss an dem Pkw einen Scheibenwischer ab. Der Mann war zu dem Zeitpunkt erheblich alkoholisiert, er gilt als geistig verwirrt und wurde aufgrund der Gesamtsituation ins Bezirkskrankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. (AZ)

