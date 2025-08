Betrunkener mit Fahrrad: Polizei greift rechtzeitig ein

Die Polizei hat in Riedlingen einen Betrunkenen davor bewahrt, mit dem Fahrrad herumzufahren und sich strafbar zu machen. Die Beamten stießen am Sonntag um 23.20 Uhr in der Artur-Proeller-Straße auf den 69-Jährigen, der sichtlich Probleme hatte, sein Fahrrad im Gleichgewicht zu halten.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Da die Beamten nicht nachweisen konnten, dass der Mann zuvor gefahren war, untersagten sie dem Rentner lediglich, das Fahrrad zu benutzen. Dieses wurde vor Ort abgestellt und versperrt. (AZ)