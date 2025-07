Bewaffneter Raubüberfall auf Bäckerei: „Er ging sofort auf meine Mutter los“

Solche Bilder kennt man bei uns sonst nur aus dem Fernseh-Krimi: Ein vermummter Mann hält einer Frau ein langes Messer nahe ans Gesicht und fordert mit Nachdruck Bargeld. Geschehen am Dienstag in der Tapfheimer Bäckerei Götz. Noch am Tag danach ist der bewaffnete Raubüberfall überall im Ort Gesprächsthema - bei den Mitarbeitern, Kunden, auf der Straße - das Ereignis ist unfassbar. Mitinhaber Bäckermeister Stefan Götz gegenüber unserer Redaktion: „Was da passiert ist, ist komplett surreal!“

