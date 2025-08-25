Icon Menü
Bewohner im Urlaub: Unbekannte brechen in Häuser in Wemding ein

Wemding

Bewohner im Urlaub: Unbekannte brechen in Häuser ein

Bislang unbekannte Täter machen sich an zwei Häusern in Wemding zu schaffen. Sie stehlen Sachen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.
    •
    •
    •
    Unbekannte Täter sind in zwei Häuser in Wemding eingebrochen.
    Unbekannte Täter sind in zwei Häuser in Wemding eingebrochen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen ist es in den vergangenen Tagen in Wemding gekommen. Die Bewohner waren jeweils im Urlaub. Dabei wurde ein freistehendes Einfamilienhaus in der Altvaterstraße zwischen Montag, 18. August, 23 Uhr, und Dienstag, 19. August, 0.15 Uhr, aufgehebelt. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und Schubladen sowie Schränke geöffnet. Der oder die Täter stahlen Schmuck in eventuell fünfstelliger Höhe. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschließend beziffert.

    Außerdem wurde in der St.-Gundekar-Straße zwischen Samstag, 16. August, 10.30 Uhr und Dienstag, 19. August, 18 Uhr, ebenfalls ein freistehendes Einfamilienhaus mit einem Brechwerkzeug aufgehebelt. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten und nahmen unter anderem Goldmünzen sowie 200 Euro Bargeld mit. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro summieren.

    Zudem entstand an beiden Tatorten ein Sachschaden in einer geschätzt vierstelligen Höhe. Ermittlungsbeamte sicherten in beiden Fällen Spuren, welche momentan ausgewertet werden. Wer Hinweise geben kann – explizit auch bei relevanten Kameraaufzeichnungen - soll sich unter 0906/706670 bei der Polizei melden. (AZ)

