Bewohner im Urlaub: Unbekannte brechen in Häuser ein

Zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen ist es in den vergangenen Tagen in Wemding gekommen. Die Bewohner waren jeweils im Urlaub. Dabei wurde ein freistehendes Einfamilienhaus in der Altvaterstraße zwischen Montag, 18. August, 23 Uhr, und Dienstag, 19. August, 0.15 Uhr, aufgehebelt. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und Schubladen sowie Schränke geöffnet. Der oder die Täter stahlen Schmuck in eventuell fünfstelliger Höhe. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschließend beziffert.

Außerdem wurde in der St.-Gundekar-Straße zwischen Samstag, 16. August, 10.30 Uhr und Dienstag, 19. August, 18 Uhr, ebenfalls ein freistehendes Einfamilienhaus mit einem Brechwerkzeug aufgehebelt. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten und nahmen unter anderem Goldmünzen sowie 200 Euro Bargeld mit. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro summieren.

Zudem entstand an beiden Tatorten ein Sachschaden in einer geschätzt vierstelligen Höhe. Ermittlungsbeamte sicherten in beiden Fällen Spuren, welche momentan ausgewertet werden. Wer Hinweise geben kann – explizit auch bei relevanten Kameraaufzeichnungen - soll sich unter 0906/706670 bei der Polizei melden. (AZ)