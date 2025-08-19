Bewohner von vier Dörfern müssen Trinkwasser abkochen

Unerfreuliche Nachricht für rund 1100 Menschen in vier Dörfern der Region: Die Bürger in Altisheim, Leitheim, Hafenreut und Schäfstall sind angehalten, ihr Trinkwasser abzukochen. Dieses ist nämlich verschmutzt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der genannten Orte werden vom Zweckverband Altisheimer Gruppe versorgt. Der gewinnt das Trinkwasser aus einer Quelle am Ortsrand von Altisheim. In dieser wurden dem Vorsitzenden Peter Müller zufolge bei einer routinemäßigen Überprüfung am vorigen Donnerstag coliforme Bakterien entdeckt. Der Zweckverband informierte in Absprache mit dem Gesundheitsamt Donau-Ries umgehend die betroffenen Haushalte. Es wurden Wurfzettel mit der Abkochanordnung verteilt. Demnach seien die Bakterien „im zweistelligen Bereich“ nachgewiesen worden. Generell hat der Wert im Trinkwasser bei null zu liegen.

Bewohner im Bereich der Altisheimer Gruppe: Auch Wasser zum Zähneputzen abkochen

Bei der Anordnung handle es sich um eine „Vorsorgemaßnahme“, so der Zweckverband in dem Schreiben. In dem ist unter anderem aufgeführt, dass abgekochtes Wasser zum Waschen von Obst, Salaten, Gemüse und anderen Lebensmitteln zu verwenden sei, die in rohem Zustand verzehrt werden. Auch sonstige Lebensmittel, die nicht durchgekocht werden, dürften nur mit abgekochtem Wasser zubereitet werden. „Wasser zum Zähneputzen sollte ebenfalls abgekocht sein“, heißt es in der Anordnung weiter. Bei Baden und Duschen bestehe nur „ein sehr geringes Restrisiko“. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass kein Wasser geschluckt wird.

Zur Desinfektion des Leitungswasser genüge ein einmaliges Aufkochen. Für Geschirrspül- und Waschmaschinen könne das Wasser ohne Vorbehandlung verwendet werden. Nach dem Bekanntwerden der Verunreinigung ergriff der Zweckverband einige Maßnahmen. Man habe den Hochbehälter gereinigt und Leitungen gespült, so Müller. Die Ursache für den Eintrag der Bakterien sei unklar. Es handle sich um einen bisher einmaligen Vorfall an dem Brunnen. „Da war noch nie etwas“, sagt der Zweckverband-Vorsitzende gegenüber unserer Redaktion.

Zwischenzeitlich sei das Trinkwasser erneut untersucht worden. Ergebnis: Es sei teilweise noch immer belastet. Am Mittwoch finde die nächste Probeentnahme statt. Mit dem Resultat aus dem Labor sei am Donnerstag zu rechnen. Dann sehe man weiter.