Beziehungsdrama eskaliert: Mann und Frau attackieren 19-Jährige

Ein 27-Jähriger und eine 26-Jährige haben am Montag in Rain in einem Mehrfamilienhaus randaliert. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 8.45 Uhr im westlichen Stadtbereich zu dieser Auseinandersetzung. Dort hatten sich der Mann und die Frau Zugang zum Gebäude verschafft und traten die Wohnungstüre einer 19-Jährigen ein. Als es den beiden Eindringlingen gelungen war, in die Wohnung zu gelangen, schubste die 26-Jährige nach Angaben der Polizei die Wohnungsinhaberin gegen eine Wand. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Hintergrund der Aggressionen dürfte nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine bestehende Beziehungsstreitigkeit gewesen sein. Den 27-Jährigen und seine 26-jährige Begleiterin erwarten nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung. (AZ)