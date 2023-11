Glatteis: Fahrerin kommt ins Rutschen und prallt mit Auto auf Verkehrsinsel

Auf der B 25 hat sich an der Ausfahrt Wörnitzstein/Binsberg ein Unfall ereignet. Den dabei entstandene Schaden beziffert die Polizei mit 15.000 Euro.

Am Samstag verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, als sie laut Polizeiangaben auf glatter Fahrbahn ins Rutschen geriet. Der Unfall passierte gegen 3.15 Uhr auf der B 25 an der Ausfahrt Wörnitzstein/Binsberg. Die 43-Jährige geriet ins Schleudern, touchierte die Leitplanke und schlitterte anschließend über die dortige Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrsschild. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Auf die Fahrerin kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. (AZ)