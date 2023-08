Munitionsfund auf Mülldeponie in Binsberg

Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat am Freitag in Binsberg einen verdächtigen Fund gemacht. Deshalb alarmierte er die Polizei.

Am Freitagvormittag hat ein Mitarbeiter eines Wertstoffhofes in Binsberg eine Patrone gefunden. Nachdem er in einem Unrat die großkalibrige Patrone unbekannter Herkunft fand, rief er die Polizei. Durch die hinzugezogenen Beamten konnte nach Rücksprache mit einem Fachmann jedoch schnell festgestellt werden, dass es sich lediglich um eine Übungspatrone handelte. Diese wurde einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. (AZ)