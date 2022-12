Zwei Sattelzug-Fahrer zu schnell unterwegs

Bei nächtlichen Kontrollen erwischte die Verkehrspolizei Donauwörth erneut Kraftfahrer, die zu stark Gas gegeben hatten.

Der Fahrer eines griechischen Sattelzugs war am Mittwoch gegen 1.30 Uhr mit über 90 Stundenkilometern auf der B25 bei Binsberg unterwegs, als ihn die Polizei stoppte. Auf diesem Streckenabschnitt ist Tempo 60 vorgeschrieben. Beim anschließenden Auslesen der Daten des digitalen Kontrollgeräts in der Fahrerkabine stellten die Beamten fest, dass der 50-jährige Berufskraftfahrer unmittelbar vor der Kontrolle seinen 40-Tonner auf 91 Stundenkilometer beschleunigt hatte. Da sich der Wohnsitz des Mannes in Griechenland befindet, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von knapp 210 Euro begleichen. Nach einer eingehenden Kontrolle samt Belehrung konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Zuvor war Beamten der VPI Donauwörth bereits im unmittelbaren Nahbereich ein 54-jähriger polnischer Berufskraftfahrer mit 84 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 60 aufgefallen, der dabei zudem noch hinter dem Steuer auf seinem Handy getippt hatte. Dieser musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 220 Euro hinterlegen. Beide Fahrer wurden angezeigt. (AZ)