Betrüger buchen Hotel mit fremden Kreditkarten-Daten

Täter gelangen an Daten einer Frau aus Bissingen. Vom Konto des Opfers fehlen 3000 Euro.

Eine Frau aus Bissingen ist Opfer von Kreditkarten-Betrügern geworden. Sie zeigte bei der Polizei in Donauwörth an, dass Unbekannte mit den Daten ihrer Karte ein Hotelzimmer am Achensee in Tirol gebucht haben. Dafür hoben die Täter 3000 Euro vom Konto der 52-Jährigen ab. Es laufen Ermittlungen. (AZ)