Bläser-Nachwuchs auf der großen Bühne

Im Rahmen des Projekts "klasse.im.puls" musizierte auch Schülerinnen und Schüler der Realschule Wemding zusammen mit den Profis des Heeresmusikkorps Ulm.

Für rund 100 Schülerinnen und Schüler ging jetzt ein großer Traum in Erfüllung: Zusammen mit dem Heeresmusikkorps Ulm gaben die jungen Musikerinnen und Musiker der "klasse.im.puls-Bläserklassen" ein Konzert in der Aula der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg. Auch die Bläserklasse 6 der Anton-Realschule in Wemding war dazu ausgewählt worden und so machten sich die Mädchen und Jungs nach intensiven Proben voller Vorfreude auf zu den Bläserklassentagen nach Franken.

Die Mittel- und Realschülerinnen und -schüler des Projekts "klasse.im.puls-Bläserklassen" arbeiteten zwei Tage mit den Musikerinnen und Musikern des Musikkorps und stellten danach ihr Können als großes Blasorchester in einem gemeinsamen Konzert der Öffentlichkeit vor. Mit bekannten Stücken wie „Mamma Mia“, „Skyfall“ und „Amazing Grace“ begeisterten die Jungmusikerinnen und -musiker die voll besetzte Aula.

Die Bläserklassentage waren ein einmaliges musikalisches Erlebnis für die Schüler aus Wemding

Nach dem gemeinsamen Konzert spielte das Heeresmusikkorps Ulm auch alleine auf. Neben dem „Königsmarsch“ von Richard Strauss gab es unter anderem auch Disney-Highlights zu hören.

Seit zwei Jahren lernt der Nachwuchs im regulären Musikunterricht Blasinstrumente und spielt gemeinsam im Ensemble. Als einmaliges musikalisches Ereignis waren die Bläserklassentage die ideale Ergänzung zum schulischen Unterricht: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden von den Profis des Musikkorps unterrichtet; in kleinen Gruppen wurden die einzelnen Stücke dann geprobt. „Die musikalische Arbeit und das anschließende gemeinsame Spiel wird für die teilnehmenden Kinder ein Erlebnis sein, das ihre künstlerische Entwicklung sicherlich nachhaltig beeinflusst“, sagt Professor Wolfgang Pfeiffer, der Projektleiter von "klasse.im.puls".

Das Projekt unterstützt Mittel- und Realschulen in Bayern bei der Einrichtung von Musikklassen. In größeren Projekten wie den Bläserklassentagen soll die Motivation zum Erlernen eines Instruments weiter gefördert werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch