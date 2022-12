Raser-Unfall, Impfbetrug, Koffermord: Das war 2022 vor Gericht los

Plus Die Justiz hat im Jahr 2022 mehrere aufwendige Verfahren mit Bezug zum Donau-Ries-Kreis geführt. Nur zum Teil wurden die Prozesse auch abgeschlossen.

Gleich mehrere äußerst aufwendige und teilweise auch erschütternde juristische Verfahren mit Bezug zum Donau-Ries-Kreis beschäftigten im Jahr 2022 die Gerichte. Die Fälle könnten kaum unterschiedlicher sein: Raser-Unfall, Impfbetrug und Koffermord lauten die Schlagworte.