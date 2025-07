Autos stoßen zusammen: Blechschaden bei Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Flotzheim ist am Donnerstag ordentlich Blechschaden entstanden. Um kurz nach 16 Uhr, so meldet die Polizei, fuhr ein 75-Jähriger in der Abt-Cölestin-Straße mit seinem Auto aus seinem Grundstück heraus und übersah einen Pkw, mit dem eine 23-Jährige von rechts kam. Der Sachschaden bei dem Unfall summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 7000 Euro. (AZ)

