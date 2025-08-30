Paten gesucht für eine große Aufgabe: Wer gibt diesen Welpen ein Zuhause auf Zeit?

Sie stehen am Anfang einer ganz besonderen „Karriere“ – tapsige, neugierige Labradorwelpen, die noch nichts von ihrer großen Zukunft ahnen. Ihr Ziel: Blindenhunde zu werden. Hochqualifizierte Helfer, die ihren Menschen mit feiner Nase, klugem Kopf und treuem Herzen durch den Alltag begleiten. Doch bevor es mit der Ausbildung losgeht, brauchen sie eins: ein liebevolles Zuhause auf Zeit. Menschen, die sie ein Jahr lang in ihren Alltag mitnehmen, ihnen das kleine Hunde-Einmaleins beibringen und sie auf ihr späteres Leben vorbereiten. Diese engagierten Paten leisten Großes – sie schenken den Welpen Geborgenheit, Struktur und Vertrauen und damit letztendlich einen wichtigen Grundstock. Damit aus „Ida“, „Ingo“, „Jada“, „Zack“ und Co. eines Tages echte Lebenshelfer werden. Verlässliche Partner für Menschen, die im Dunkeln leben – und die mit ihren vierbeinigen Freunden neue Wege sicher und selbstbewusst gehen können.
