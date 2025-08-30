Landkreis Donau-Ries Paten gesucht für eine große Aufgabe: Wer gibt diesen Welpen ein Zuhause auf Zeit?

Aus Hundebabys sollen einmal treue und zuverlässige Begleiter für blinde Menschen werden. Dazu brauchen die Vierbeiner erst einmal eine Patenfamilie. Worum es geht.