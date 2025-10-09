Blitze schlagen in Wohnhäuser und Sirene ein

„Es gab einen fürchterlichen Knall und im gleichen Moment war ein grelles Licht zu sehen.“ So beschreibt eine Bewohnerin in Ebermergen einen Blitzeinschlag während eines Gewitters am späten Abend des 21. September. Nach und nach wird deutlich, dass einiger Schaden entstand. In einem Wohnhaus kam es unbemerkt zu einem Brand. Am 30. September hatte in Mündling ein Gewitter unerfreuliche Folgen.

Vor knapp drei Wochen kühlte es nach einem warmen Wochenende in der Nacht auf Montag, 22. September, ab. Eine Gewitterfront zog durch den Landkreis Donau-Ries. In Ebermergen schreckten durch den bereits beschriebenen Knall viele Menschen hoch. Um kurz vor 23.22 Uhr, so ist auf der Internetseite kachelmannwetter.de nachzuvollziehen, ging in der relativ dicht bebauten Ortsmitte ein Blitz nieder, den die Meteorologen als „starken Knaller“ beschreiben.

Sirene auf Kindergarten in Ebermergen heult eine halbe Stunde

Die Auswirkungen waren sofort sicht- und hörbar: In der Dürrgasse gingen die Straßenlaternen aus, einige Wohnhäuser waren ohne Strom und die Sirene auf dem Dach des Kindergartens in der Meiergasse heulte los - und hörte damit nicht mehr auf. Wegen des Dauertons wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Man habe sich erst einen Schlüssel organisieren müssen, um in das Kita-Gebäude zu gelangen und die Sirene nach wohl insgesamt einer halben Stunde abstellen zu können, berichtet Marcus Riedel, Kommandant der örtlichen Feuerwehr. Die Anlage war durch die Überspannung beschädigt, nicht mehr funktionsfähig und wurde nun am Mittwoch repariert.

Das Kindergarten-Gebäude an sich blieb unversehrt. Nicht so glimpflich kamen die Eigentümer von schätzungsweise zehn Anwesen in der Dürrgasse und Badgasse davon. Zahlreiche elektronische und elektrische Geräte gingen kaputt - vom Rooter bis zum Fernseher. In manchen Häusern waren es nur einzelne kleinere Schäden, ein Gebäude traf es dem Vernehmen nach offenbar schlimmer. Dort sollen die Steckdosen regelrecht aus den Wänden gesprengt worden sein.

In Wohnhaus in Ebermergen bricht durch Gewitter ein Brand aus

Ein Hauseigentümer befand sich im Urlaub. Bei der Rückkehr einige Tage später bemerkte er im Keller Brandgeruch. Es stellte sich heraus, dass im Stromzählerkasten ein Feuer entstanden war. Dieses ging glücklicherweise von alleine wieder aus. Genaue Erkenntnisse über die Höhe des Gesamtschadens in Ebermergen gibt es nicht, er dürfte sich aber zumindest im fünfstelligen Euro-Bereich bewegen.

In Mündling fliegen durch Blitz alle Sicherungen in Wohnhaus raus

In Mündling knallte es bei einem Gewitter am regnerischen Vormittag am Dienstag, 30. September. Mitten im Dorf flogen in einem Wohnhaus alle Sicherungen raus. Diverse elektrische Geräte und Anlagen (zum Beispiel Router, Garagentorantrieb und Photovoltaik) funktionierten nicht mehr.