Blitzer auf Staatsstraße bei Warching: Fast 50 Verstöße

Die Verkehrspolizei hat am vorigen Freitag auf der Staatsstraße zwischen Warching und Blossenau geblitzt. Die Geschwindigkeitskontrolle dauerte rund vier Stunden. Die Beamten erwischten fast 50 Temposünder.

Die Kontrolle fand in der Tempo-70-Zone statt. Den „traurigen Höchstwert“ erreichte laut Polizei ein Motorradfahrer mit 107 Stundenkilometern. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. (AZ)