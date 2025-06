B+ Naturerlebnistag kommt trotz Hitze gut an

Blossenau (evm) Es war der bislang heißeste Tag in 2025. Und doch kamen viele Besucher nach Blossenau zum Natur-Erlebnisnachmittag. Kinder und Erwachsene genossen die angenehme Kühle im Wäldchen am Kräuterhäusl. Dort luden Doris Leupold und Tanja Rößner zum Basteln ein. Eifrig wurden Badekugeln mit Kräutern geformt, Libellen, Waldfeen und Blumen aus Naturmaterialien liebevoll gestaltet. Mit strahlenden Augen nahmen vor allem die Kinder ihre Kunstwerke mit nach Hause. Kräuterpädagogin Tanja Rößner fand interessierte Begleiterinnen für ihre Kräuterführung. Bianca Brandner suchte im Waldboden nach kleinen Lebewesen. Spannend, was da alles zu Vorschein kam. An einem schattigen Platz lud die Trommelgruppe zum Workshop ein. Den Rhythmus gab der Gang des Elefanten vor: rechtes Vorderbein- linkes Bein- rechtes Hinterbein - linkes Bein - Rüssel - Schwanz. Nicht schwer. Mit großer Begeisterung stimmten alles ins Trommelkonzert ein. Im B+ Saal las Rita Schamann ein Märchen von Michael Ende vor und Margarete Günther lud zur Klangschalenentspannung ein. Henrike Straub, Gertrud Gertud Hörr, Johann Enderle und Harald Metz vom Autorenclub Donau-Ries lasen aus ihren Werken und fanden dankbare Zuhörer. Draußen gestaltete Franziska Schissler von "Chalky" mit den Gästen ein buntes Straßenbild. Wunderbare Seifenblasengebilde entstanden unter der Anweisung von Angelika Speyer. Für das leibliche Wohl sorgte das B+ Team. "Gibt es wieder einen Natur-Erlebnistag?", fragte die 7jährige Lea am Ende. Das wird sich schon einrichten lassen, hört man vom B+ Team: "Es war ein sehr gelungener Nachmittag mit lauter netten Gästen!"

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!