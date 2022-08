Blossenau

vor 33 Min.

Blossenau – ein ganzes Dorf trotzt der Energiekrise

Plus Fast alle Anwesen in Blossenau werden an ein Wärmenetz angeschlossen. Das Projekt ist umfangreich. So profitieren die Beteiligten.

Von Wolfgang Widemann

Wer sein Haus mit Öl oder Gas heizt, blickt mehr denn je sorgenvoll in die Zukunft. Der Preis für die fossilen Brennstoffe hat sich in kurzer Zeit vervielfacht. Tief in die Tasche greifen müssen auch die Bewohnerinnen und Bewohner im Tagmersheimer Ortsteil Blossenau, wenn sie ihren Heizöltank vor dem kommenden Winter füllen müssen. Doch die Betroffenen können sich trösten: Es dürfte das letzte Mal sein, dass sie Heizöl bestellen, denn das Juradorf vollzieht in der Energiekrise einen ökologischen Schritt hin zur Unabhängigkeit von den Unwägbarkeiten der Weltmärkte.

